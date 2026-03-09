Zu Fuß über die Pyrenäen: Junge Abenteurerin berichtet

Mehr als 800 Kilometer zu Fuß durch ein Hochgebirge – alleine und nur mit Rucksack. Dieses Abenteuer hat Lara Müller gewagt. Am 13. März erzählt die Weitwanderin in Klagenfurt von ihrer Reise über die Pyrenäen.

Die Naturfreunde Kärnten laden gemeinsam mit dem Frauenbüro der Stadt Klagenfurt zu einem besonderen Vortrag ein. Abenteurerin Lara Müller ist am 13. März im Jugendgästehaus in der Neckheimgasse zu Gast und erzählt von ihrer Rucksackreise, die sie zu Fuß über die Pyrenäen führte. Beginn ist um 19 Uhr.

Vom Mittelmeer bis zum Atlantik

Müller wanderte auf der sogenannten Haute Route Pyrénéenne, einer anspruchsvollen Fernwanderstrecke entlang der französisch-spanischen Grenze. Die Route führt vom Mittelmeer bis zum Atlantik – oft abseits markierter Wege durch wilde Gebirgslandschaften. Unterwegs musste die Wanderin immer wieder mit Orientierungsschwierigkeiten, Wetterumschwüngen und Sprachbarrieren zurechtkommen. Gleichzeitig erlebte sie beeindruckende Naturschauspiele und begegnete auch so einigen Wildtieren.

Höhen und Tiefen

In ihrem Vortrag mit dem Titel „Wild, Wunderschön, Gnadenlos“ berichtet Müller von den Herausforderungen und besonderen Momenten dieser Tour. „Lara Müller ist eine beeindruckende junge Frau. Was sie geleistet hat, ist sowohl sportlich als auch mental herausragend“, so Frauen- und Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar, die alle Interessierten herzlich einlädt, „den spannenden Vortrag über diese außergewöhnliche Reise zu besuchen“.

©Büro Mochar Landegeschäftsführer-Stv. der Naturfreunde Benjamin Hell und Frauenbüroleiterin Astrid Malle (r.) laden zum Vortrag ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 16:22 Uhr aktualisiert