Klagenfurter Gärtnerei startet wieder mit Hofverkauf

Wer in Klagenfurt gerne frisches Gemüse, Kräuter oder Blumen direkt vom Produzenten kauft, hat wieder eine Möglichkeit dazu. Die Gärtnerei Toschkov im Heimgartenweg hat mit 9. März ihren Hofverkauf für diese Saison gestartet.

Der Familienbetrieb Toschkov wird bereits in dritter Generation geführt. Angeboten werden vor allem saisonale Produkte aus eigener Produktion – von saisonalem Gemüse über Kräuter bis hin zu Blumen. Zusätzlich gibt es bei Toschkov auch Tipps und Beratung rund um umweltfreundlichen Gartenbau und Pflanzenpflege. „In Zeiten, in denen der Klimawandel und die Umweltverschmutzung Herausforderungen für uns alle darstellen, ist es wichtiger denn je, die Bevölkerung für nachhaltige Konsumgewohnheiten zu sensibilisieren“, betont Klima- und Umweltschutzreferent Patrick Jonke, der beim Saisonstart in der Gärtnerei dabei war.