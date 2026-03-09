Süße Neueröffnung in Klagenfurt

Die Klagenfurter Innenstadt ist schon bald um ein „süßes Angebot“ reicher. Am 13. März eröffnet in der Paradeisergasse 3 Konditormeisterin Lucie Miskovska ihr „Cake Studio“. „Von 11 bis 17 Uhr sind wir für euch da – mit unseren süßen Angeboten und qualitativem kolumbianischen Kaffee“, informiert Miskovska in den sozialen Medien. Geboten werden unter anderem handgemachte Süßspeisen und besondere Tortenspezialitäten. Die Konditormeisterin dürfte wohl vor allem Feldkirchnerinnen und Feldkirchnern ein Begriff sein: Bislang hat sie Anlasstorten für alle Gelegenheiten sowie Süßspeisen für die Bio-Bäckerei Hefehaus in Feldkirchen gezaubert.