Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz mit einem LKW.
Die Feuerwehr Ferlach eilte dem verirrten LKW-Fahrer zu Hilfe.
Klagenfurt-Land
09/03/2026
Feuerwehreinsatz

Verirrter LKW sorgt fÃ¼r Feuerwehreinsatz

Im Bezirk Klagenfurt-Land verirrte sich am Montagnachmittag ein LKW. Auf einer SchotterstraÃŸe kam er von der StraÃŸe ab und musste von der Feuerwehr Ferlach befreit werden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(129 WÃ¶rter)

In Ferlach musste am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr ausrÃ¼cken, um einem LKW zurÃ¼ck auf die StraÃŸe zu helfen. „Ein Sattelschlepper hat sich verfahren und ist dann auf eine SchotterstraÃŸe gekommen, wo er vom Bankett abkam“, schildert ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ferlach auf Anfrage von 5 Minuten die Situation. Dort hat sich der LKW eingegraben und der Fahrer konnte sich nicht mehr selbststÃ¤ndig aus der misslichen Lage herausmanÃ¶vrieren. Die Ferlacher Florianis eilten zu Hilfe und brachten das Fahrzeug wieder zurÃ¼ck auf die StraÃŸe. GlÃ¼cklicherweise wurde niemand verletzt und auch der LKW wurde bei dem Vorfall nur leicht beschÃ¤digt. „Er konnte dann selber wieder weiterfahren“, so ein Sprecher der Feuerwehr Ferlach abschlieÃŸend.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz mit einem LKW.
Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach rÃ¼ckte aus …
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz mit einem LKW.
… um dem festgefahrenen LKW wieder auf die StraÃŸe zu helfen.
