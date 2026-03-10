Auto fÃ¤hrt ungebremst in StraÃŸenaufseher

Beim Einweisen des Verkehrs in einem Baustellenbereich auf der B92 GÃ¶rtschitztal StraÃŸe wurde am Montagabend ein 34-jÃ¤hriger Klagenfurter von einem Auto erfasst. Die 60-jÃ¤hrige Autofahrerin dÃ¼rfte den Mann zu spÃ¤t bemerkt haben.

Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in einem Baustellenbereich auf der B92 GÃ¶rtschitztal StraÃŸe ab. Ein beeidetes StraÃŸenaufsichtsorgan wurde von einem Auto erfasst. Laut der Polizei war der 34-JÃ¤hrige mit Warnweste und leuchtendem Anhaltestab ausgestattet und gerade dabei, den Verkehr zu regeln.

Mann von Auto erfasst

Die 60-jÃ¤hrige Lenkerin dÃ¼rfte ihn zu spÃ¤t wahrgenommen haben, da er mit dem RÃ¼cken zum stadtauswÃ¤rts fahrenden Verkehr stand. „In der Folge erfasste sie diesen ungebremst mit ihrem Wagen“, heiÃŸt es vonseiten der Beamten. Der Mann wurde Ã¼ber die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert.