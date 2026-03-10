Skip to content
/ Â©Sarah Egger Fotografie
Ein Bild auf 5min.at zeigt sechs Frauen, darunter StadtrÃ¤tin Constance Mochar, Frauenbeauftragte Astrid Malle und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.
Astrid Malle wurde mit dem WÃ¼rdigungspreis geehrt.
Villach
10/03/2026
Jahrzehntelanger Einsatz fÃ¼r Frauenrechte wird gewÃ¼rdigt

Astrid Malle ist seit 33 Jahren Frauenbeauftragte der Stadt Klagenfurt und engagiert sich stark fÃ¼r Gleichstellung. Ende des Jahres geht sie in Pension. Beim (Frauen)FEST in Villach wurde sie mit einem WÃ¼rdigungspreis geehrt.

Am Vorabend des internationalen Frauentags feierten Land KÃ¤rnten und die Stadt Villach gemeinsam das traditionelle Frauenfest. Dabei wurde Astrid Malle, Frauenbeauftragte der Stadt Klagenfurt, fÃ¼r ihr jahrzehntelanges Engagement mit dem WÃ¼rdigungspreis ausgezeichnet. „Dank ihr sind etliche Initiativen entstanden, wovon heute Frauen, MÃ¤dchen und Familien in unserer Stadt profitieren. Ein groÃŸes DankeschÃ¶n an Astrid fÃ¼r ihr Engagement, die gute Zusammenarbeit und ihre Motivation, das Leben von uns Frauen zu stÃ¤rken. Herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung“, betont StadtrÃ¤tin Constance Mochar (SPÃ–) als zustÃ¤ndige Frauenreferentin der Stadt Klagenfurt.

Astrid Malle verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit Ende des Jahres geht Astrid Malle in den Ruhestand â€“ ihr Wunsch fÃ¼r die Zukunft: „Dass jemand vom Fach die Aufgaben des FrauenbÃ¼ros Ã¼bernimmt, genau so viel Herzblut aufbringt und weiterhin fÃ¼r die Rechte der Frauen und MÃ¤dchen kÃ¤mpft und sich fÃ¼r die Gleichstellung einsetzt.“

