Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stau auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe.
Ein Verkehrsunfall sorgt in Klagenfurt fÃ¼r Stau im FrÃ¼hverkehr.
Klagenfurt
10/03/2026
FrÃ¼hverkehr

Stau nach Unfall auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe

Dienstagmorgen kam es auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe stadtauswÃ¤rts zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrstreifen sind gesperrt. Es hat sich bereits ein Stau gebildet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 WÃ¶rter)

Zu einem Verkehrsunfall im FrÃ¼hverkehr ist es am Dienstag auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe in Klagenfurt gekommen. Laut dem Ã–AMTC sind zwischen Aich-Gutendorf und der Kreuzung nach Niederdorf beide Fahrstreifen gesperrt. Es staut sich bereits. Autofahrer sollten den Bereich daher groÃŸrÃ¤umig umfahren. NÃ¤here Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 08:22 Uhr aktualisiert
