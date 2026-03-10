Stau nach Unfall auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe

Dienstagmorgen kam es auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe stadtauswÃ¤rts zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrstreifen sind gesperrt. Es hat sich bereits ein Stau gebildet.

Zu einem Verkehrsunfall im FrÃ¼hverkehr ist es am Dienstag auf der VÃ¶lkermarkter StraÃŸe in Klagenfurt gekommen. Laut dem Ã–AMTC sind zwischen Aich-Gutendorf und der Kreuzung nach Niederdorf beide Fahrstreifen gesperrt. Es staut sich bereits. Autofahrer sollten den Bereich daher groÃŸrÃ¤umig umfahren. NÃ¤here Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 08:22 Uhr aktualisiert