MÃ¼llwagen riss Schilder um: Jetzt ermittelt der Staatsanwalt

Zu filmreifen Szenen kam es am 21. JÃ¤nner in Klagenfurt, beim SÃ¼dring. Ein MÃ¼llwagen der Stadt war in eine Verkehrstafel gekracht. Diese stÃ¼rzte auf zwei Autos. Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in dem Fall.

Zwei Autos wurden von der Tafel getroffen

Zwei fahrende Autos wurden direkt von der herabstÃ¼rzenden Tafel getroffen, wobei ein Fahrzeug unter einem StahltrÃ¤ger eingeklemmt wurde. Insgesamt wurden vier Autos beschÃ¤digt, zwei Personen leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Ermittlungen gegen den Lenker des MÃ¼llwagens aufgenommen. Wie Mediensprecher Markus Kitz auf Anfrage von 5 Minuten bestÃ¤tigt, wird wegen des Verdachts der fahrlÃ¤ssigen KÃ¶rperverletzung sowie der GefÃ¤hrdung der kÃ¶rperlichen Sicherheit ermittelt.

Die Ermittlungen:

Es wird untersucht, ob ein technischer Defekt am Kran vorlag oder ob menschliches Versagen dazu fÃ¼hrte, dass die Fahrt mit ausgefahrenem Ausleger fortgesetzt wurde. Der betroffene Fahrer wurde bereits polizeilich einvernommen. Ein im Internet kursierendes Video des Unfallhergangs wird ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen.

FahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung

Das Gesetz sieht fÃ¼r fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung einen Strafrahmen von bis zu drei Monaten Haft oder eine entsprechende Geldstrafe vor. AbhÃ¤ngig vom Ergebnis des noch ausstehenden Abschlussberichts ist jedoch auch eine Diversion (eine auÃŸergerichtliche Einigung) mÃ¶glich. Bis zu einem rechtskrÃ¤ftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

„Fahrzeug neuwertig“

In einer Stadtsenatssitzung informierte Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann Ã¼ber den aktuellen Untersuchungsstand. „Die bisherigen Untersuchungen ergaben, dass das Fahrzeug neuwertig ist und auch sÃ¤mtliche vorgeschriebenen SicherheitsÃ¼berprÃ¼fungen durchgefÃ¼hrt wurden.Â Der Vorfall wird intern, als auch von den zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden genauestens Ã¼berprÃ¼ft“.