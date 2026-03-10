ErÃ¶ffnung in Klagenfurt: Im â€žHomeâ€œ trifft Glaube auf Events und Kaffee

Das ICF Startup Klagenfurt ist eine junge, evangelisch geprÃ¤gte Freikirche. „Unser Traum ist es, die Kirche neu erlebbar zu machen â€“ lebensnah, authentisch und mitten im Alltag der Menschen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sie Gott kennenlernen, im Glauben wachsen und echte Gemeinschaft erleben kÃ¶nnen“, erklÃ¤rt Mario Mijic gegenÃ¼ber 5 Minuten. Gemeinsam mit seiner Frau Angelika erÃ¶ffnet er daher am 20. MÃ¤rz 2026 das â€žHomeâ€œ in der Klagenfurter Innenstadt.

CafÃ© und Kirche unter einem Dach

„Mit dem neuen Standort in der Lidmanskygasse mÃ¶chten wir noch sichtbarer in der Stadt sein und Menschen auf eine unkomplizierte und offene Weise begegnen“, fÃ¼hrt Mijic aus. Das HOME soll ein vielseitiger Begegnungsort werden, wo Gottesdienste, Kurse und Veranstaltungen rund um den Glauben stattfinden. „Das HerzstÃ¼ck ist das CafÃ©“, so der Ferlacher. „Ein gemÃ¼tlicher Treffpunkt mitten in der Stadt, unabhÃ¤ngig davon, ob jemand zur Kirche gehÃ¶rt oder nicht.“ SÃ¤mtliche Angebote laufen dabei auf Spendenbasis.

ErÃ¶ffnung am 20. MÃ¤rz

Hinter dem Projekt steckt ein engagiertes Team von freiwilligen Mitarbeitern. „Wir freuen uns immer Ã¼ber Menschen, die sich einbringen mÃ¶chten â€“ sei es im CafÃ©, bei Events oder im organisatorischen Bereich“, so Mario. ErÃ¶ffnet wird das HOME am Freitag, dem 20. MÃ¤rz 2026, ab 16 Uhr. „Wir mÃ¶chten zeigen, was in diesem neuen Ort mÃ¶glich ist und miteinander ins GesprÃ¤ch kommen. Es wird auch leckere Snacks fÃ¼r alle geben und natÃ¼rlich unseren mit Liebe gemachten Kaffee – alles natÃ¼rlich aus Spendenbasis.“