Baufirma in Klagenfurt insolvent

Der AlpenlÃ¤ndische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass Ã¼ber das VermÃ¶gen der REMO-BAU GmbH in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt erÃ¶ffnet wurde. Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren.

Die Verbindlichkeiten der Firma belaufen sich auf rund 189.000 Euro. Von der Insolvenz sind 15 GlÃ¤ubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb ist laut Antrag bereits geschlossen und die Unterbreitung eines Sanierungsplanes ist derzeit nicht beabsichtigt.

Die Insolvenzursachen:

Die Firma wurde 2007 gegrÃ¼ndet und befasst sich seitdem als Bauunternehmen, das vor allem im Bereich Haus- und Wohnungssanierungen tÃ¤tig gewesen ist. Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag mit erheblichen UmsatzeinbrÃ¼chen angefÃ¼hrt, die nicht zuletzt aus divergierenden Ansichten des Alleingesellschafters und des letzten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers betreffend die Unternehmensausrichtung resultieren.