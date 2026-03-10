Skip to content
/ Â©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei Helme, einen Werkzeugkasten und einen Insolvenzstempel.
Eine Baufirma aus Klagenfurt ist insolvent.
Klagenfurt
10/03/2026
REMO-BAU GmbH

Baufirma in Klagenfurt insolvent

Der AlpenlÃ¤ndische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass Ã¼ber das VermÃ¶gen der REMO-BAU GmbH in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt erÃ¶ffnet wurde. Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren.

von AmÃ©lie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 WÃ¶rter)

Die Verbindlichkeiten der Firma belaufen sich auf rund 189.000 Euro. Von der Insolvenz sind 15 GlÃ¤ubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb ist laut Antrag bereits geschlossen und die Unterbreitung eines Sanierungsplanes ist derzeit nicht beabsichtigt.

Die Insolvenzursachen:

Die Firma wurde 2007 gegrÃ¼ndet und befasst sich seitdem als Bauunternehmen, das vor allem im Bereich Haus- und Wohnungssanierungen tÃ¤tig gewesen ist. Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag mit erheblichen UmsatzeinbrÃ¼chen angefÃ¼hrt, die nicht zuletzt aus divergierenden Ansichten des Alleingesellschafters und des letzten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers betreffend die Unternehmensausrichtung resultieren.

Das VermÃ¶gen:

  • Passiva: EUR 189.000,00

  • Aktiva: rund EUR 85.000,00

  • Ãœberschuldung: rund EUR 104.000,00

 

Von der Insolvenz sind 15 GlÃ¤ubiger betroffen. Forderungsanmeldungen kÃ¶nnen ab sofort Ã¼ber den AKV angemeldet werden.

