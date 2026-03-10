Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©AdobeStock/ Ewald FrÃ¶ch
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeibeamten bei der Geschwindigkeitskontrolle.
Ein 15-JÃ¤hriger wollte gestern mit seinem Moped in Klagenfurt vor der Polizei flÃ¼chten.
Klagenfurt
10/03/2026
Und baut Unfall

15-jÃ¤hriger Mopedfahrer flÃ¼chtete aus Angst vor der Polizei

Montagabend, 9. MÃ¤rz, gab es in Klagenfurt Verkehrskontrollen. Ein 15-JÃ¤hriger war zu dem Zeitpunkt in Waidmannsdorf gegen 22 Uhr mit seinem Moped unterwegs. Und bekam Angst, sodass er kurzfristig vor der Polizei flÃ¼chtete.

von AmÃ©lie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 WÃ¶rter)

Gestern Abend fÃ¼hrte die Klagenfurter Polizei Verkehrskontrollen durch. Gegen 22 Uhr fiel ein 15-jÃ¤hriger Mopedfahrer auf, der flÃ¼chtete, als er die Polizei sah.

15-JÃ¤hriger flÃ¼chtete

Mehrere Polizeistreifen waren gestern in Klagenfurt-Waidmannsdorf sichtbar. Der Grund: Ein Mopedfahrer war geflÃ¼chtet, als er die Polizei erblickte. „Der 15-JÃ¤hrige kam nicht weit, er baute einen Unfall und landete im Acker“, sagt ein Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Statt der erlaubten 30 km/h war er mit 50 km/h unterwegs.

Warum war er geflÃ¼chtet?

Der junge Mann bekam Panik als er die Beamten sah. Denn sein Moped war ein wenig „auffrisiert“ und er hatte Angst vor den Konsequenzen. Deswegen flÃ¼chtete er kurzfristig. „Wenn es ein flÃ¼chtiges Fahrzeug gibt, werden immer mehrere Beamte alarmiert“, erklÃ¤rt der Polizeisprecher die Situation das mehrere Streifen vor Ort waren.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: