15-jÃ¤hriger Mopedfahrer flÃ¼chtete aus Angst vor der Polizei

Montagabend, 9. MÃ¤rz, gab es in Klagenfurt Verkehrskontrollen. Ein 15-JÃ¤hriger war zu dem Zeitpunkt in Waidmannsdorf gegen 22 Uhr mit seinem Moped unterwegs. Und bekam Angst, sodass er kurzfristig vor der Polizei flÃ¼chtete.

Gestern Abend fÃ¼hrte die Klagenfurter Polizei Verkehrskontrollen durch. Gegen 22 Uhr fiel ein 15-jÃ¤hriger Mopedfahrer auf, der flÃ¼chtete, als er die Polizei sah.

Mehrere Polizeistreifen waren gestern in Klagenfurt-Waidmannsdorf sichtbar. Der Grund: Ein Mopedfahrer war geflÃ¼chtet, als er die Polizei erblickte. „Der 15-JÃ¤hrige kam nicht weit, er baute einen Unfall und landete im Acker“, sagt ein Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Statt der erlaubten 30 km/h war er mit 50 km/h unterwegs.

Warum war er geflÃ¼chtet?

Der junge Mann bekam Panik als er die Beamten sah. Denn sein Moped war ein wenig „auffrisiert“ und er hatte Angst vor den Konsequenzen. Deswegen flÃ¼chtete er kurzfristig. „Wenn es ein flÃ¼chtiges Fahrzeug gibt, werden immer mehrere Beamte alarmiert“, erklÃ¤rt der Polizeisprecher die Situation das mehrere Streifen vor Ort waren.