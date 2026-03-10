Gewerkschaft trauert um langjÃ¤hrigen LandessekretÃ¤r

Alfred Wurzer prÃ¤gte Ã¼ber viele Jahre als LandessekretÃ¤r die Arbeit der GPA in KÃ¤rnten. „Sein Wirken war stets von einem starken Sinn fÃ¼r soziale Gerechtigkeit getragen. FÃ¼r ihn stand der Mensch im Mittelpunkt â€“ mit seinen Sorgen, Hoffnungen und seinem Recht auf faire Arbeits- und Lebensbedingungen“, erinnert GPA-Vorsitzender Gerald Loidl.

Ein Leben fÃ¼r die Gewerkschaft

Nach seiner Lehre zum Installateur wurde Wurzer im Jahr 1973 JugendsekretÃ¤r des Ã–GB KÃ¤rnten. 1982 begann er seine TÃ¤tigkeit als RegionalsekretÃ¤r in der Gewerkschaft der Privatangestellten. 1989 wurde Wurzer zum LandessekretÃ¤r der GPA KÃ¤rnten bestellt. Diese TÃ¤tigkeit Ã¼bte er bis 1994 aus. Bis zu seinem Ableben stand er im engen Austausch mit der Gewerkschaft. â€žMit Alfred Wurzer verlÃ¤sst uns ein engagierter Gewerkschafter, der mit Empathie, Menschlichkeit und aufrichtiger Freundlichkeit auf andere zuging. Sein Wirken und seine Haltung werden uns weiterhin Vorbild sein. Unser MitgefÃ¼hl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestandenâ€œ, so Loidl abschlieÃŸend. Wurzer hatte auch einen sozialen letzten Wunsch: Anstelle von Blumen- oder Kranzspenden erbat er eine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ã–sterreichische Vereinigung der Morbus Bechterew Erkrankten.

Wurzer war ein Vierteljahrhundert an der Spitze der KÃ¤rntner Gebietskrankenkasse

Alfred Wurzer prÃ¤gte Ã¼ber ein Vierteljahrhundert hinweg maÃŸgeblich die KÃ¤rntner Sozial- und Gesundheitslandschaft. Sein beruflicher Werdegang war dabei von einer beeindruckenden Aufstiegsgeschichte gekennzeichnet: Vom Gewerbelehrling arbeitete er sich zum GewerkschaftssekretÃ¤r hoch, absolvierte ein Studium der BetriebspÃ¤dagogik an der UniversitÃ¤t Klagenfurt und Ã¼bernahm schlieÃŸlich die FÃ¼hrung der KÃ¤rntner Gebietskrankenkasse (GKK). Nachdem er dort zunÃ¤chst zwei Jahre als Obmann tÃ¤tig war, leitete er die Geschicke der Kasse von 1995 bis 2010 als leitender Angestellter. Bereits damals bewies er Weitblick in der Gesundheitsplanung, indem er eindringlich forderte, das regionale â€žKirchturmdenkenâ€œ im Spitalswesen zugunsten einer effizienteren Versorgung zu Ã¼berwinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert