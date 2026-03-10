Rasches Handeln der Feuerwehren verhinderte Waldbrand in KÃ¤rnten

Starke Rauchschwaden Ã¼ber Zeiselberg: Dank einem raschem Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte ein beginnender Waldbrand auf einer FlÃ¤che von rund 1.500 mÂ² schnell gelÃ¶scht werden.

Am 10. MÃ¤rz wurden die Feuerwehren aus St. Thomas am Zeiselberg, Pischeldorf, Ottmanach, Timenitz, Poggersdorf und Zell-Gurnitz am frÃ¼hen Nachmittag zu einem beginnenden Waldbrand oberhalb der Ortschaft Zeiselberg alarmiert. â€žBereits bei der Anfahrt der Kameraden zum RÃ¼sthaus in St. Thomas war eine sehr starke Rauchentwicklung oberhalb von Zeiselberg wahrnehmbar, der genaue Einsatzort war aber nicht gleich lokalisierbarâ€œ, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land.

Â© OBI Stefan Krammer und BI Florian Scherwitzl, Ã–A-Team BFKdo Klagenfurt-Land

Alarmierungskette war entscheidend

Das erste Fahrzeug der FF St. Thomas Ã¼bernahm daraufhin die Aufgabe, den Brandort zu finden â€“ was kurze Zeit spÃ¤ter erfolgreich gelang. Aufgrund der Abgelegenheit des betroffenen Gebietes wurde das TLFA 4000 der FF Grafenstein nachalarmiert, zusÃ¤tzlich wurde der Hubschrauber Libelle der Polizei avisiert. Parallel dazu rÃ¼ckten die TanklÃ¶schfahrzeuge der Feuerwehren Pischeldorf, Timenitz, Ottmanach und Poggersdorf an die Einsatzstelle nach. â€žDie Tatsache, dass die Rauchentwicklung von der Ortschaft Zeiselberg aus erkannt, die Alarmierungskette so rasch wie mÃ¶glich in Gang gebracht und die Ã¶rtlichen Waldbesitzer bei der Lokalisierung behilflich waren, war essenziell fÃ¼r den raschen LÃ¶scherfolgâ€œ, erklÃ¤rt Stefan Krammer, Kommandant der FF St. Thomas am Zeiselberg und Einsatzleiter.

Nachkontrolle am Abend

Insgesamt brannte eine FlÃ¤che von etwa 1.500 mÂ². Um 15:30 Uhr konnte schlieÃŸlich „Brand aus“ gegeben werden. Die FF St. Thomas am Zeiselberg musste gegen 17 Uhr noch einmal ausrÃ¼cken, um den Einsatzort auf Glutnester zu kontrollieren.