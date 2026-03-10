„Schmierige FlÃ¼ssigkeit“ sorgte fÃ¼r Einsatz in Klagenfurt
Ein LKW verlor am Dienstagvormittag im Bereich der Kreuzung B92 / Autobahnauffahrt Klagenfurt-Ost eine schmierige FlÃ¼ssigkeit. Die Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg wurde zur Fahrbahnreinigung alarmiert.
Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg um 11:09 Uhr zu einer Fahrbahnreinigung im Bereich der Kreuzung B92 / Autobahnauffahrt Klagenfurt-Ost alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein LKW im Kreuzungsbereich eine schmierige FlÃ¼ssigkeit, wodurch die Fahrbahn verunreinigt wurde. Auf Ersuchen der Polizei fÃ¼hrte die Feuerwehr die Reinigung der betroffenen StraÃŸenflÃ¤che durch, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Die EinsatzkrÃ¤fte standen rund eine Stunde im Einsatz, bevor der betroffene Bereich wieder freigegeben werden konnte.