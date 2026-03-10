Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt den KAC beim Spiel.
Das Spiel in Klagenfurt wurde unterbrochen. (Archivbild)
Klagenfurt
10/03/2026
WÃ¤hrend dem Spiel

Schock in Klagenfurt: KAC Spieler musste reanimiert werden

Schockmoment beim Viertelfinal-Auftakt in Klagenfurt: KAC-Verteidiger Jordan Murray kollabierte plÃ¶tzlich auf dem Eis und muss minutenlang reanimiert werden. Das Spiel ist abgebrochen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 WÃ¶rter)

Dramatische Szenen Ã¼berschatteten am Dienstag den Viertelfinal-Auftakt zwischen dem KAC und FehÃ©rvÃ¡r. Kurz vor Ende des ersten Drittels kollabierte KAC-Verteidiger Jordan Murray plÃ¶tzlich auf dem Eis in der NÃ¤he der Spielerbank.

Spiel abgebrochen

RettungskrÃ¤fte und medizinisches Personal reagierten umgehend und kÃ¤mpften mehrere Minuten lang mit Herzdruckmassagen um den Spieler. Auch Betreuer des KAC unterstÃ¼tzten die ersten MaÃŸnahmen direkt am Eis. AnschlieÃŸend wurde Murray weiter stabilisiert, auf der Bank medizinisch betreut und spÃ¤ter unter Beatmung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schiedsrichter entschieden daraufhin, das Spiel endgÃ¼ltig abzubrechen. Weitere Informationen werden erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: