Kurzschluss im Motorraum: Fahrzeug in Ferlach vÃ¶llig ausgebrannt
Am Dienstagabend fing ein Pkw auf einem Parkplatz in Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Feuer und brannte vollstÃ¤ndig aus, wie die LPD KÃ¤rnten berichtet.
Am Dienstagabend gegen 19 Uhr geriet ein Pkw auf einem Parkplatz vor einem Wohn- und FirmengebÃ¤ude in Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, vermutlich durch einen Kurzschluss im Motorraum in Brand.
Pkw brannte vollstÃ¤ndig aus
Das Fahrzeug brannte vollstÃ¤ndig aus, noch bevor die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer am Einsatzort eintraf. Rund 20 EinsatzkrÃ¤fte rÃ¼ckten mit drei Fahrzeugen aus und lÃ¶schten den Brand innerhalb kÃ¼rzester Zeit mit Wasser und LÃ¶schschaum. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 21:28 Uhr aktualisiert
