Bunte Frühlingspracht: 25.000 Blumen werden in Klagenfurt gepflanzt

Sechs Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten sind derzeit im Einsatz, um Klagenfurt mit blumigen Farbklecksen zu versehen. Beim Stadttheater und beim Stadthaus wird bereits eifrig gepflanzt: Etwa 15.000 Stiefmütterchen und 10.000 weitere Frühlingsblüher verschönern das Stadtbild, darunter etwa 6.000 Vergissmeinnicht, 1.000 Mohnblumen und 3.000 Gänseblümchen. Schon im Herbst wurden rund 4.000 Zwiebeln von Krokussen, Narzissen, Tulpen und Allium in die Staudenbeete auf Verkehrsinseln gesetzt.

Bunte Frühlingsboten

„Mein Dankeschön gilt den vielen fleißigen Händen in der Abteilung Stadtgarten, die das ganze Jahr über dafür sorgen, dass es viele blühende Orte in unserer Stadt gibt, die zum Verweilen einladen“, betont Stadtgartenreferent Julian Geier (ÖVP). Weitere Hotspots der bunten Frühlingsblüher finden sich am Heuplatz, in der Bahnhofstraße sowie am Domplatz. Auch im Europapark werden vor der Schiffsanlegestelle und beim Fahnenrondell zahlreiche Frühlingsboten gepflanzt. Ebenso am Hauptmann-Hermann-Platz in Waidmannsdorf.