Rechnungshof will Live-Zugriff auf Klagenfurter Personaldaten

Im Rahmen einer aktuellen Prüfung fordert der Landesrechnungshof (LRH) direkten Live-Zugriff auf das Personalverwaltungs- und Personalverrechnungssystem der Stadt Klagenfurt. Der Stadtsenat sprach sich einstimmig für einen solchen Zugriff aus. Magistratsdirektorin Isabella Jandl und die Personalabteilung sind jedoch skeptisch – „insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Klagenfurt heißt. Immerhin werden bei einem solchen Live-Zugriff auch eine Fülle höchstpersönlicher Daten, darunter Arztbefunde, Bankdaten, Fotos sowie Privatadressen offengelegt. Bevor ein vollumfänglicher Gesamtzugriff zu den Daten sämtlicher Mitarbeitern erfolgen könne, bedarf es laut den Juristen klarer Rechtssicherheit.

©zVg. Am Foto: Magistratsdirektorin Isabella Jandl

LRH-Anfrage sorgt für Diskussion

Laut der Personalabteilung wurden bereits zwölf Gigabyte an Daten weitergegeben und rund 670 Fragen beantwortet. Der LRH hat zudem schon mehrmals Einsicht in die Systeme erhalten. Nach Ansicht von Jandl lässt sich der nunmehrige Wunsch der Prüfstelle auch mit gelinderen Mitteln umsetzen. Unter anderem schlug sie weitere Einschauterminen vor Ort vor. Weiters liegt zwischenzeitlich ein Rechtsgutachten von dem Verfassungs- und Verwaltungsjuristen Peter Bußjäger vor. Dieser empfiehlt der empfiehlt dem Begehren des LRH nicht nachzukommen. Zur Klärung der weiteren Vorgehensweise will Bürgermeister Christian Scheider (FSP) das Thema daher in der nächsten Gemeinderatssitzung, am 17. März 2026, thematisieren.