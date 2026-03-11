Nach Reanimation: KAC äußert sich zu Zustand von Jordan Murray

Ein medizinischer Notfall überschattete das KAC-Spiel am Dienstagabend. Verteidiger Jordan Murray kollabierte und musste reanimiert werden. Inzwischen informierte der Klub über seinen Zustand.

Bange Szenen spielten sich am Dienstagabend – wie berichtet – in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt ab. Beim Playoff-Spiel gegen Fehérvár AV19 brach KAC-Verteidiger Jordan Murray plötzlich auf der Spielerbank zusammen; musste minutenlang reanimiert werden. Anschließend wurde er unter Beatmung ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr dazu unter: Schock in Klagenfurt: KAC Spieler musste reanimiert werden. Inzwischen gab der Klagenfurter Eishockeyverein nähere Informationen zu seinem gesundheitlichen Zustand bekannt:„Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil.“

Noch keine Entscheidungen zum Playoffs-Verlauf

Über die Auswirkungen der Ereignisse auf den weiteren Verlauf der Playoffs 2026 wird der EC-KAC zu einem späteren Zeitpunkt und in Abstimmung mit der win2day ICE Hockey League informieren. „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray“, so die Rotjacken. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helfern. Wie berichtet, setzten die Vereinsärzte Dr. Hannes Florianz und Dr. Günther Bachler und dem Spiel beiwohnende (Notfall-)Mediziner und Sanitäter über mehrere Minuten reanimierende Maßnahmen. Der Kanadier erlangte dadurch Transportfähigkeit, sodass seine weiterführende Behandlung im Klinikum Klagenfurt möglich wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert