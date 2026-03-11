GMPU Klagenfurt feierte neuen Status als Volluniversität

Mit der Einführung eines Doktoratsstudiums erweitert die Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik ihr Studienangebot um die höchste akademische Qualifikationsstufe. Der neue Status als Volluniversität wurde gefeiert.

Mit einem Festakt im Klagenfurter Konzerthaus wurde gestern die Einführung eines Doktoratsstudiums (PhD in the Arts) im Bereich „Artistic Research“ an der Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik (GMPU) gefeiert. Mit dem neuen Programm erweitert die Hochschule ihr Studienangebot um die höchste akademische Qualifikationsstufe und wird damit zur zweiten Volluniversität Kärntens. Das sechssemestrige Doktoratsstudium startet im Wintersemester 2026/27.

„Tag geht in die Geschichte ein“

Zahlreiche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft nahmen an der Feier teil, darunter Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Peter Reichmann. Kaiser erinnerte an die Entwicklung der vergangenen Jahre und betonte: „Der erlangte Status der Volluniversität ist eine Auszeichnung für allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GMPU – sie alle sind Beleg für diese einzigartige Erfolgsgeschichte.“ Rektor Roland Streiner bezeichnete die Einführung des Doktorats als wichtigen Schritt für die Zukunft der Universität. „Dieser Tag geht in die Geschichte der GMPU ein und wird ihre weitere Entwicklung maßgeblich prägen“, sagte er.

Kreativer Prozess im Mittelpunkt

Das neue Doktoratsstudium „Artistic Research“ verbindet wissenschaftliche Forschung mit künstlerischer Praxis. Im Mittelpunkt steht der kreative Prozess selbst, etwa Komponieren, Interpretieren oder Aufführen, der als Methode der Wissensgewinnung verstanden wird. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Studierenden der GMPU.