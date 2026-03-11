Mitten auf der Straße gegangen: Fußgänger in Klagenfurt von Auto erfasst

Am späten Dienstagabend hatte ein Autofahrer in Klagenfurt einen dunkel gekleideten Fußgänger auf der Straße bemerkt. Beim Versuch, auszuweichen und nach dem Mann zu sehen, war es zu einem Unfall gekommen.

Am Dienstag gegen 22:45 Uhr lenkte ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt seinen PKW im Bezirk Klagenfurt, von Ferlach kommend in Richtung Weizelsdorf. Plötzlich bemerkte er mitten auf der Straße einen dunkel gekleideten Fußgänger, der unsicher ging.

Lichthupe half nicht

„Der 30-jährige bremste seinen PKW stark ab, wich aus um nicht mit dem Fußgänger zu kollidieren und wendete seinen PKW umgehend um Nachschau nach dem Fußgänger zu halten. Dabei nahm er ein entgegenkommendes Fahrzeug wahr und wollte dieses mittels Lichthupe frühzeitig auf den Fußgänger aufmerksam machen“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten.

Verletzungen unbestimmten Grades

Das entgegenkommende Fahrzeug, gelenkt von einem 54-jährigen Mann aus Klagenfurt, konnte zwar noch ausweichen, erwischte jedoch den 32-jährigen Mann noch mit dem Außenspiegel. Durch den Anprall erlitt der Fußgänger Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die durchgeführten Alkovortests verliefen negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:36 Uhr aktualisiert