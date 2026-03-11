Playoffs vorerst unterbrochen: Liga sagt zwei KAC-Duelle ab

Aufgrund des Zwischenfalls mit Jordan Murray werden auch die beiden kommenden Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen dem EC-KAC und Fehérvár AV19 abgesagt. Das bestätigte die win2day ICE Hockey League am Mittwoch.

In der 18. Spielminute wurde die Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen dem EC-KAC und Fehérvár AV19 am Dienstag abgebrochen. Grund war ein medizinischer Notfall. Wie berichtet, kollabierte Jordan Murray auf der Spielerbank und musste reanimiert werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil. Der Kanadier befindet sich im Klinikum Klagenfurt, wie ein Sprecher des Eishockeyklubs am Mittwoch mitteilte: „Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf.“

Zwei weitere Playoff-Spiele abgesagt

Mittlerweile steht auch fest, dass die für Donnerstag, den 12. März, in Székesfehérvár sowie Samstag, den 14. März, in Klagenfurt vorgesehenen Spiele nicht stattfinden werden. Das bestätigte die win2day ICE Hockey League am Mittwoch. Geplant ist, die Viertelfinalserie zwischen dem EC-KAC und Fehérvár AV19 vom „Best-of-Seven“- auf ein verkürztes Format umzustellen. Ob dies möglich ist, wird derzeit noch überprüft und ist zudem abhängig von der weiteren Entwicklung der Situation. Nach aktuellem Stand soll das erste Spiel der Serie am Montag, den 16. März, in Klagenfurt ausgetragen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert