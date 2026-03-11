„After Work Markt muss stattfinden“: FPÖ fordert rasche Entscheidung

Kürzlich wurde bekannt, dass der beliebte After Work Markt seinen Hauptsponsor verliert. Vonseiten des Freiheitliche Gemeinderatsclubs wird nun eine rasche Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gefordert.

Der beliebte Treffpunkt „After Work Markt“ wurde zu einem wichtigen Impuls für die Klagenfurter Innenstadt. Wie bereits berichtet steht dieser auf der Kippe. Der bisherige Hauptsponsor, die Stadtwerke Klagenfurt AG, ist abgesprungen. Nun wird nach einem Ersatz gesucht. Vonseiten der FPÖ wird auf eine rasche Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gedrängt.

Klare Entscheidung gefordert

„Damit diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden kann, braucht es jetzt eine klare Entscheidung. Entweder wird ein Sponsor gefunden oder die Stadt setzt entsprechende Prioritäten, um die Durchführung des Marktes sicherzustellen“, sagt der freiheitliche Gemeinderat Wolfgang Germ. Durch die Koralmbahn sei mit zusätzlichen Besuchern aus der Steiermark zu rechnen. Der After Work Markt bietet eine ideale Gelegenheit, diese Gäste in Klagenfurt willkommen zu heißen und die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt zu präsentieren, so Germ abschließend.