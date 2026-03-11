Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage 5 Minuten/FPÖ Kärnten
Das Bild auf 5min.at zeigt Wolfgang Germ und den After Work Markt in Klagenfurt.
Der Freiheitliche Gemeinderatsclub fordert bezüglich des After Work Markts eine rasche Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.
Klagenfurt
11/03/2026
Event

„After Work Markt muss stattfinden“: FPÖ fordert rasche Entscheidung

Kürzlich wurde bekannt, dass der beliebte After Work Markt seinen Hauptsponsor verliert. Vonseiten des Freiheitliche Gemeinderatsclubs wird nun eine rasche Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gefordert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Der beliebte Treffpunkt „After Work Markt“ wurde zu einem wichtigen Impuls für die Klagenfurter Innenstadt. Wie bereits berichtet steht dieser auf der Kippe. Der bisherige Hauptsponsor, die Stadtwerke Klagenfurt AG, ist abgesprungen. Nun wird nach einem Ersatz gesucht. Vonseiten der FPÖ wird auf eine rasche Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gedrängt.

Klare Entscheidung gefordert

„Damit diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden kann, braucht es jetzt eine klare Entscheidung. Entweder wird ein Sponsor gefunden oder die Stadt setzt entsprechende Prioritäten, um die Durchführung des Marktes sicherzustellen“, sagt der freiheitliche Gemeinderat Wolfgang Germ. Durch die Koralmbahn sei mit zusätzlichen Besuchern aus der Steiermark zu rechnen. Der After Work Markt bietet eine ideale Gelegenheit, diese Gäste in Klagenfurt willkommen zu heißen und die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt zu präsentieren, so Germ abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt Wolfgang Germ.
©FPÖ Kärnten
Am Foto: Gemeinderat Wolfgang Germ
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: