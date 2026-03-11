Durch Auffahrunfall: Autofahrer (81) gegen LKW geschoben und verletzt

Heute hat es am Nachmittag in Klagenfurt gekracht. Ein Mann (81) wollte in eine Straße einfahren, dies dürfte einem anderen Autofahrer (55) zu spät aufgefallen sein. Es kam zu einem Unfall.

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall

Am heutigen Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Auto in Klagenfurt die Schlachthofstraße in Fahrtrichtung Südosten, um dort dann nach links in eine Zufahrt einzufahren. Dazu verringerte er die Geschwindigkeit, was ein 55-jähriger Klagenfurter vermutlich zu spät wahrgenommen hatte.

Mann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten

Der 55-jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte von hinten auf das Auto des 81-jährigen auf, berichtet die Kärntner Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 81-jährigen seitlich in einen entgegenkommenden LKW geschoben, wodurch das Auto, aber auch der LKW, beschädigt wurden. Bei beiden beteiligten Fahrzeuge entstand schwerer Sachschaden.

Vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Der 81-jährige Mann wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt verbracht. „Im Einsatz stand, neben mehreren Polizeistreifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, auch die Berufsfeuerwehr„, so die Beamten abschließend.