Trotz angespannter Finanzlage: Stadtsenat will Kulturpreise umsetzen

Die gestrige Stadtsenatsitzung in Klagenfurt stand besonders im Zeichen der Kultur. Trotz finanziell angespannter Lage steht der Stadtsenat geschlossen zum Ingeborg-Bachmann-Preis und auch zum Humbert-Fink-Preis.

Seit 1977 ein Fixpunkt

Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist seit dem Jahr 1977 ein Fixpunkt der „Tage der deutschsprachigen Literatur“. Er zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Jahr für Jahr lenkt er ein enormes mediales Interesse auf Klagenfurt und macht die Stadt für einige Tage zum Zentrum des literarischen Diskurses. Viele nationale und internationale Medien berichten über dieses Großereignis. Der Werbewert speziell auch für den Tourismus ist enorm, heißt es in einer Aussendung.

Antrag auf Unterstützung

Kulturreferent Franz Petritz stellte den Antrag, den Ingeborg-Bachmann-Preis trotz angespannter Finanzsituation, auch im heurigen Jubiläumsjahr mit einem Preisgeld für den Hauptpreis in Höhe von 30.000 Euro zu unterstützen. Der Stadtsenat hat diesen Antrag positiv zur Kenntnis genommen und sich klar für die Unterstützung des Kulturpreises ausgesprochen. Aufgrund des derzeitigen Budgetprovisoriums trifft die finale Beschlussfassung dazu der Gemeinderat.

Humbert-Fink-Preis soll ebenso wieder umgesetzt werden

Ebenso von zentraler kulturpolitischer Bedeutung ist der im Zweijahresrhythmus vergebene Humbert-Fink-Literaturpreis. Dieser wird alternierend mit dem Gert-Jonke-Preis verliehen. Er ehrt jene Autoren aus Kärnten, die durch ihr kontinuierliches literarisches Schaffen wesentlich zur Vielfalt und Lebendigkeit der Kärntner Literaturlandschaft beitragen. Mit einer Dotation von 12.000 Euro und der Ausrichtung auf deutsch- und slowenischsprachige Literatur setzt der Preis ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und regionale Identität, heißt es weiter. Auch dieser Preis soll auf Antrag von Kulturreferent Franz Petritz im heurigen Jahr wieder umgesetzt werden. Der Antrag wurde heute im Stadtsenat positiv vorbesprochen und wird dem Gemeinderat zur finalen Beschlussfassung vorgelegt.