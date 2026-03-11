Alpenverein Klagenfurt: Franz Guggi erhält silbernes Sportehrenzeichen

Im Zuge der gestrigen Vorstandssitzung des Alpenvereins Klagenfurt freute sich Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar, Franz Guggi für seine Verdienste als Funktionär das Sportehrenzeichen in Silber überreichen zu dürfen: „Der Bergsport in Kärnten ist sehr beliebt. Dass die Mitglieder des Alpenvereins die schöne Berglandschaft sicher erleben können, ist auch dem Engagement des Finanzreferenten zu verdanken. Es sind oft die Arbeiten im Hintergrund, die einen wichtigen Stellenwert im Verein haben. Das gehört geschätzt und gebührend gewürdigt.“

Langjähriges Mitglied im Alpenverein

Franz Guggi ist bereits ein langjähriges Mitglied im Alpenverein und erfüllt die Funktion des Finanzreferenten. Seit seiner Kindheit ist er mit den Bergen und dem Alpenverein eng verbunden. Er ist das beste Beispiel dafür, wie sich Beruf und Hobby kombinieren lassen: Als Steuerberater und leidenschaftlicher Bergsteiger garantiert er für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen im Verein, heißt es in einer Aussendung. Sein Vorsatz ist es, die liquiden Mittel des Alpenvereins zu erhöhen, um die finanziellen Verpflichtungen in Zukunft leichter bewerkstelligen zu können.

