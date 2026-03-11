Ehemaliges Neuner-Areal: „Wohnquartier an der Glan“ auf der Zielgeraden

Ebenso Thema in der gestrigen Sitzung des Klagenfurter Stadtsenats war das "Wohnquartier an der Glan". Im Zuge dessen wurde mitgeteilt, dass nun ein städtebaulicher Vertrag ausverhandelt wurde.

Am ehemaligen Neuner-Areal soll wie bekannt auf einer Fläche von 6,2 Hektar eine hochmoderne und nachhaltige Wohnanlage entstehen. Der federführende Projektbetreiber ist das Kärntner Siedlungswerk. An die 300 neuen Wohnungen, teils als Eigentum, teils als Mietwohnungen sind geplant, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Dazu kommt eine belebte Erdgeschosszone mit beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtung, Café, Bäckerei, Friseur und einiges mehr.

Städtebaulicher Vertrag ausverhandelt

Vizebürgermeister und Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch berichtete im Stadtsenat darüber, dass es im Rahmen dieses Projektes nun erstmals auch gelungen ist, einen sogenannten städtebaulichen Vertrag zwischen den Projektbetreibern und der Landeshauptstadt auszuverhandeln. Dieser regelt die Gestaltung jener Bereiche, die auch für Nichtbewohner zugänglich sind. Dazu zählen unter anderem genaue Gestaltungsvorgaben für Grünflächen, sowie Geh- und Radwege. Damit sei sichergestellt, dass diese besonders nachhaltig und einladend für die gesamte Bevölkerung gestaltet werden.

400.000 Euro: Stadt bekommt Infrastrukturbeitrag

Auch erhält die Stadt erstmals im Rahmen dieses Vertrages einen finanziellen Infrastrukturbeitrag in Höhe von 400.000 Euro von den Projektbetreibern, heißt es weiters. Mit diesem Geld werde unter anderem die Errichtung eines Mobilitätsknotens mitfinanziert. Bürgern wird damit der Umstieg auf alternative Fortbewegungsmittel, wie Bus, Fahrrad oder E-Carsharing besonders attraktiv gemacht. Darüber hinaus werden weitere 200.000 Euro für die Benützung des Öffentlichen Verkehrs direkt den Bewohnern zur Verfügung gestellt. Damit biegt für Vizebürgermeister Rabitsch eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte Klagenfurts in die Zielgerade ein, wird abschließend mitgeteilt.

