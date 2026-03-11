Ideenwettbewerb: Klimaprojekte der Klagenfurter Bürger gesucht

Auch heuer prämiert das "Smart Climate Lab" wieder Ideen aus der Bevölkerung mit positiver Klima- und Umweltwirkung. Interessierte können Projekte noch bis zum 10. Mai 2026 online einreichen.

Über das Mitmach-Büro „Smart Climate Lab Klagenfurt“ in der Bahnhofstraße 19 ist die Stadt auch in diesem Jahr auf der Suche nach innovativen Projektideen. Diese sollen einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in Klagenfurt leisten oder Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel setzen, heißt es vonseiten der StadtKommunikation.

Einbindung der Bürger in den Klimaschutz

Entscheidend sei, dass die Idee einen Mehrwert für die Allgemeinheit schafft und sich positiv auf Klagenfurt auswirkt. Personen, Initiativen, Vereine oder Gruppen, die eine Idee verwirklichen möchten, finden einen online Bewerbungsbogen. „Klagenfurt bindet die Bürgerinnen und Bürger in den Klimaschutz mit ein. Unser Ideenwettbewerb hat schon im Vorjahr gezeigt, dass man gemeinsam auch im kleineren Rahmen viel im Bereich Klima- und Umweltschutz bewegen kann. Daher lade ich alle Interessierten ein, Projektideen einzubringen, um zusammen Klagenfurt noch umweltfreundlicher und lebenswerter zu machen“, so Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke.

Premiere des Wettbewerbs im Vorjahr

Der Ideenwettbewerb feierte im Vorjahr seine Premiere. Von 20 eingereichten Projekten hat eine Fachjury schließlich sieben Sieger in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählten unter anderem die HTL 1 Lastenstraße mit einem Begrünungsprojekt für den Schulvorplatz, das Zero-Waste-Festival „Blooom“ oder ein urbaner Waldgarten der ÖH Klagenfurt. „Eine klimaneutrale und klimaresiliente Stadt ist nur erreichbar, wenn alle dieses Ziel mittragen. Mit dem Climate Fund Klagenfurt schaffen wir einen unbürokratischen Anreiz, viele kleine Projekte umzusetzen, die in ihrer Gesamtheit Großes bewirken können“, erklärt Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz.