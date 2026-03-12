Skip to content
Region auswählen:
/ ©Markus Zinner/Bundesheer
Das Bild auf 5min.at zeigt Eurofighter am Himmel.
Zwischen 13. und 16. März 2026 sind wieder drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt stationiert.
Klagenfurt
12/03/2026
Am Freitag

Abfangjäger im Anflug: Drei Kampfjets steuern Klagenfurt an

Am Freitag landen wieder drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt. Von dort aus übernehmen die Luftstreitkräfte bis Montag, dem 16. März 2026, bereits zum elften Mal die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Die Verlegung der Kampfjets nach Klagenfurt soll – wie berichtet – das Personal am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg entlasten. „Die Eurofighter werden nur für ‚Priorität Alpha‘-Einsätze starten“, versichert ein Sprecher des Militärkommandos Kärnten. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden zu dieser Zeit nicht stattfinden. Die Rückverlegungen der Eurofighter nach Zeltweg erfolgt am darauffolgenden Montag, dem 16. März 2026. Auch heuer werden solche Verlegungen mehrmals innerhalb ähnlicher Zeiträume durchgeführt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: