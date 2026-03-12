Abfangjäger im Anflug: Drei Kampfjets steuern Klagenfurt an

Am Freitag landen wieder drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt. Von dort aus übernehmen die Luftstreitkräfte bis Montag, dem 16. März 2026, bereits zum elften Mal die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums.

Die Verlegung der Kampfjets nach Klagenfurt soll – wie berichtet – das Personal am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg entlasten. „Die Eurofighter werden nur für ‚Priorität Alpha‘-Einsätze starten“, versichert ein Sprecher des Militärkommandos Kärnten. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden zu dieser Zeit nicht stattfinden. Die Rückverlegungen der Eurofighter nach Zeltweg erfolgt am darauffolgenden Montag, dem 16. März 2026. Auch heuer werden solche Verlegungen mehrmals innerhalb ähnlicher Zeiträume durchgeführt.