Immunität von SPÖ-Abgeordneten wird nicht aufgehoben

Der Landtag befasste sich am Donnerstag mit dem Konflikt zwischen den Landtagsabgeordneten Gerhard Köfer (TK) und Rene Willegger (SPÖ). Der zuständige Ausschuss sprach sich klar dagegen aus, Willeggers Immunität aufzuheben.

Der politische Konflikt zwischen Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) und Landtagsabgeordnetem Rene Willegger (SPÖ) beschäftigte am Donnerstag den Rechts- und Verfassungsausschuss im Kärntner Landtag. Wie berichtet, hat das Straflandesgericht Wien beantragt, Willeggers Immunität aufzuheben. Anlass dafür ist eine von Köfer eingereichte Privatanklage wegen übler Nachrede. Mehr dazu unter: Kärntner Landtag soll Gewerkschaftschef ausliefern.

Gutachten eingeholt

„Die parlamentarische Immunität ist ein hohes Gut und eine der Grundfesten der Demokratie. Sie schützt Mandatsträger vor politisch motivierter Strafverfolgung, die sie an der Ausübung ihrer politischen Tätigkeit hindern könnte. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Handlungen in einem politischen Zusammenhang gesetzt wurden, denn nur dann greift der Schutz durch die Immunität“, erläutert der designierte SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller im Rahmen der Ausschusssitzung, bei der über die Auslieferung entschieden wurde. Zur Klärung wurde auch ein Gutachten des Verfassungsdienstes eingeholt.

Immunität von Willegger wird nicht aufgehoben

„Dass ein politischer Zusammenhang explizit gegeben ist, wenn es um eine Anzeige von einem Landtagsabgeordneten gegen einen anderen Landtagsabgeordneten wegen Aussagen im politischen Kontext geht, ist evident. Dieser Sichtweise haben sich drei von vier Landtagsparteien auch angeschlossen, sodass der RVI-Ausschuss seinen Beschluss mit großer Mehrheit gefasst hat, die Immunität nicht aufzuheben“, begründet Burgstaller abschließend.