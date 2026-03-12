Siebenjähriger lief zwischen Autos auf die Straße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Obirstraße in Klagenfurt. Ein Siebenjähriger lief vor ein Rennrad. Es kam zur Kollision.

Laut der Polizei lief der Bub unerwartet zwischen abgestellten Autos hindurch auf die Straße, weil er die Fahrbahn queren wollte. Dabei kollidierte er mit einem 59-jährigen Rennradfahrer. „Beide Beteiligten kamen zu Sturz und wurden nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt bzw. in das ELKI eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt.