Ein Rennradfahrer kollidierte am Donnerstag mit einem Siebenjährigen.
Klagenfurt
12/03/2026
Unfall

Siebenjähriger lief zwischen Autos auf die Straße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Obirstraße in Klagenfurt. Ein Siebenjähriger lief vor ein Rennrad. Es kam zur Kollision.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Laut der Polizei lief der Bub unerwartet zwischen abgestellten Autos hindurch auf die Straße, weil er die Fahrbahn queren wollte. Dabei kollidierte er mit einem 59-jährigen Rennradfahrer. „Beide Beteiligten kamen zu Sturz und wurden nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt bzw. in das ELKI eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt.

