Fahrradsaison startet mit Schnäppchen-Börsen in Klagenfurt und Villach

Bei den Fahrradbörse der Arbeiterkammer Kärnten können wieder gebrauchte Kinder- und Erwachsenenräder gekauft und verkauft werden. Die erste findet am zwischen dem 20. und 21. März 2026 in Klagenfurt statt. Die Drahtesel können am Freitag in der Messehalle 1 abgegeben werden. Am Samstag geht es dann zwischen 9 und 18 Uhr ans Kaufen. „Ob gemütliches Citybike oder Profi-Mountainbike – bei unseren Fahrradbörsen haben wir für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das passende Rad. Es ist eine gute Gelegenheit, nachhaltig zu handeln und gleichzeitig die Brieftasche zu schonen“, erklärt AK-Präsident Günther Goach. Die zweite Fahrradbörse geht zwischen dem 27. und 28. März im ATRIO Villach über die Bühne.

Fahrräder online erfassen

Schon vorab können Räder online erfasst werden. „So kann man sich bei der Abgabe der Räder viel Zeit ersparen“, betont Organisator Christian Rainer vom AK ÖGB Sport. Wird gleichzeitig der IBAN angegeben, erfolgt die Auszahlung nach Verkauf automatisch per Überweisung. Auf dieser Website können Verkäufer unter „Statusabfrage“ zudem jederzeit einsehen, ob ihr Fahrrad verkauft wurde. Wichtig: Nicht verkaufte Fahrräder bzw. der Erlös müssen bis spätestens Samstag, 18 Uhr, abgeholt werden. E-Bikes werden bei beiden Börsen nicht angenommen bzw. verkauft.

