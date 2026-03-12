Klagenfurter Ostermarkt steht in den Startlöchern

In genau einer Woche, am 19. März 2026, eröffnet der Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt. Details wurden am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Der Klagenfurter Ostermarkt lädt – wie berichtet – von 19. März bis 4. April 2026 wieder zum Flanieren, Gustieren und Genießen ein. Das diesjährige Programm wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Christian Scheider (FSP), Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Inga Horny vorgestellt.

©5 Minuten Bei der Pressekonferenz sprach Bürgermeister Christian Scheider auch über die Finanzierung des Ostermarktes.

Budgethürde

Der Stadtchef betont, dass Klagenfurts budgetäre Situation dabei durchaus eine Herausforderung darstellte. „Es gilt ja die Zwölftelregelung“, so Scheider. Das heißt, jede Kostenstelle darf monatlich nur über ein Zwölftel ihres Vorjahresbudgets verfügen. Nichtsdestotrotz hält man an dem Markt fest. Die Kosten für deren Organisation würden sich, so Scheider, in Grenzen halten. Laut Marktkoordinatorin Derhaschnig belaufen sich diese konkret auf 40.000 Euro. Durch Standmieten sowie Unterstützungen würde sich aber eine Kostenneutralität ergeben.

Riesen-Osternest erwartet Besucher

Auch heuer wird ein vielfältiges Angebot an Handwerkskunst, kulinarischen Spezialitäten und Osterdekorationen präsentiert. Mit von der Partie sind 33 Standler – darunter 28 Händler, zwei Schausteller mit Karussell, Zug und Bungeetrampolin sowie drei Gastrostände. „Ebenso das größte Osternest weit und breit!“, freut sich der Bürgermeister. „Unterstützung gab es dabei von zahlreichen Firmen, welche beim Ostermarkt engagiert mithelfen.“ Derhaschnig bedankt sich zudem bei allen Abteilungen der Stadt, welche ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen haben. Besonders im Vordergrund steht auch heuer das Brauchtum. Dies spiegelt sich auch im Programm wider: Palmbuschbinden, Palmeselumzug sowie die Speisesegnung zählen zu den Fixpunkten.

©5 Minuten Der Markt lockt Gäste aus Nah und Fern nach Klagenfurt.

Wichtiger Frequenzbringer

Abschließend hob Stadtmarketing-Geschäftsführerin Horny hervor, dass der Ostermarkt auch ein wichtiger Frequenzbringer für Klagenfurt ist und Besucher aus einem Umkreis von bis zu 70 Kilometern anzieht. Abschließend hob sie das neue Veranstaltungsformat „KLAMOUR“, welches zwischen dem 19. März und 2. April 2026, Lust auf einen Stadtbummel machen soll. Rund 35 Betriebe nehmen daran teil.

©5 Minuten Am 19. März 2026 wird der Ostermarkt am Neuen Platz feierlich eröffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert