Yessica nach Brust-OP: „Brauche immer ein bisschen länger“

Im Rahmen des TV-Formates „Ein Leben für die Schönheit“ legte sich auch Yessica De Leon bei Beauty-Doc Artur Worseg unters Messer. Doch an ihr neues XL-Dekolleté muss sich die Klagenfurterin erst gewöhnen.

Die Klagenfurterin Yessica De Leon ist unter anderem bekannt für ihre Teilnahmen an der Datingshow „Tinderreisen“ sowie der Reality-Show „Forsthaus Rampensau„. Aktuell ist sie außerdem im ATV-Format „Ein Leben für die Schönheit“ zu sehen. Dort legte sie sich – wie berichtet – bei Beauty-Doc Artur Worseg unters Messer, um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen. Yessica wartete nämlich bereits seit Jahren auf eine Brustvergrößerung: „Ich hab mich immer so wie ein Mann gefühlt.“

Yessica spricht offen über ihr neues Aussehen

In der aktuellen Folge der Sendung wird nun das Ergebnis präsentiert. Die Kärntnerin hat sich nach ihrer Brust-OP allerdings noch nicht ganz an ihr neues Aussehen gewöhnt. „Ich brauche immer ein bisschen länger, um mich auf die neuen Situationen einzustellen“, meint Yessica dazu. Zu sehen ist die Folge übrigens schon am Freitag, um 20.15 Uhr, auf dem Streamingdienst JOYN sowie auf ATV.