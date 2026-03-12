Millionen-Projekt: Klagenfurt saniert 145 städtische Wohnungen

Klagenfurt Wohnen verwaltet rund 3.100 stadteigene Wohnungen; 145 davon sollen nun generalsaniert werden. Dafür werden vier Millionen Euro investiert – ganz ohne zusätzliche finanzielle Zuschüsse der Stadt. „Wir haben Klagenfurt Wohnen in den letzten Jahren auf eine solide wirtschaftliche Basis gestellt. Dank der aufgebauten Liquidität können wir alle derzeit leerstehenden Wohnungen generalsanieren und damit dringend benötigten Wohnraum schaffen“, erklärt der zuständige Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP).

Gemeinderat muss noch Sanctus geben

„Unser Ziel ist es, sämtliche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten bei den Wohnungsleerstände rasch durchzuführen“, betont Jonke. Für die Umsetzung dieser Sanierungsoffensive ist laut Stadtrecht noch die Zustimmung des Gemeinderates am kommenden Dienstag, 17. März, erforderlich. Der entsprechende Antrag wurde bereits in der letzten Sitzung des Stadtsenates positiv vorberaten.