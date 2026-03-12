250.000 Euro für mehr Sicherheit von Fußgängern auf der Rosentalerstraße

Auf der Rosentalerstraße in Klagenfurt wird ein neuer Fußgängerübergang mit Druckknopf-Ampel errichtet. Die Bauarbeiten beginnen am 16. März und sollen bereits Ende April abgeschlossen sein.

Klagenfurt investiert in mehr Verkehrssicherheit: Auf der stark befahrenen B91 Loiblpass Straße, der Rosentalerstraße, entsteht ein Fußgängerübergang mit moderner Druckknopf-Ampelanlage. Täglich nutzen rund 25.000 Autos und über 800 LKW die vierspurige Straße. „Um das Queren der Rosentalerstraße für Fußgänger so sicher wie möglich zu machen, errichten wir auf Höhe der Stationsgasse einen neuen Fußgängerübergang inklusive moderner Druckknopf-Ampelanlage“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. Für das Projekt stellen das Straßenbaureferat des Landes und die Stadt Klagenfurt rund 250.000 Euro bereit.

Sicherheit erhöhen

Die Arbeiten umfassen die Errichtung von Fundamenten, Verlegung von Leitungen und Elektrik sowie den Rückbau der alten Querung bei der Karawankenblickstraße, die nicht mehr den Sicherheitsstandards entspreche. „Mit den Maßnahmen erhöhen wir die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich der Straße deutlich. Außerdem sorgen wir mit der neuen Fußgängerampel, die nur bei Knopfdruck umschaltet, dafür, dass der Verkehrsfluss so wenig wie möglich beeinträchtigt wird“, so Gruber.

Baubeginn noch diese Woche

Die Bauarbeiten beginnen bereits am 16. März und dauern voraussichtlich bis Ende April. Währenddessen kommt es zu halbseitigen Sperren, Fahrbahnverlegungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen, der Verkehr bleibt jedoch weitgehend aufrechterhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 13:51 Uhr aktualisiert