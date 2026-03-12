Stadt Klagenfurt stärkt Zusammenarbeit für den Altstadtzauber

Stadtrichter und Klagenfurt Marketing haben sich getroffen, um die Zusammenarbeit für den Altstadtzauber zu stärken. Geplant sind unter anderem eine Veranstaltungsverlängerung und neue Kooperationen mit Wirten und Marktbetreibern.

In Klagenfurt trafen sich heute die Stadtrichter Willi Noll und Hans Repnig mit Klagenfurt Marketing-Chefin Inga Horny. Anlass war die Abstimmung über die weitere Organisation des Altstadtzaubers. „Es gab heute eine sehr konstruktive und gute Aussprache zwischen den Stadtrichtern und dem Klagenfurt Marketing. Damit konnten die Unstimmigkeiten der letzten Wochen ausgeräumt werden“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Laut Willi Noll wurde inzwischen die Summe von 44.000 Euro von der Stadt an die Stadtrichter überwiesen.

Engere Kooperation

Bei dem Treffen wurde vereinbart, künftig enger zusammenzuarbeiten: Klagenfurt Marketing soll die Veranstaltung über seine Kanäle bewerben, die Veranstaltung auf einen vierten Tag verlängert werden und gemeinsame Gespräche mit den Altstadtzauberwirten stattfinden. Außerdem sind Gespräche geplant, um den Altstadtzauber auf den Benediktinermarkt auszuweiten. „Außerdem wollen wir gemeinsam mit den Stadtrichtern die Grazer Stadtpolitik besuchen, um so den 30. Altstadtzauber auch in der steirischen Landeshauptstadt zu bewerben und Gäste nach Klagenfurt einzuladen“, ergänzt Scheider.