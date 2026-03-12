Playoff-Neustart nach Murray-Kollaps: KAC-Spieltermine fixiert

Die Viertelfinalserie zwischen dem EC-KAC und Hydro Fehérvár AV19 wird als Best-of-Seven-Serie fortgesetzt. Das erste Spiel findet am 15. März 2026 in Klagenfurt statt. Das gab die win2day ICE Hockey League am Donnerstag bekannt.

In der 18. Spielminute wurde die Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen dem EC-KAC und Fehérvár AV19 am Dienstag abgebrochen. Grund war ein medizinischer Notfall. Wie berichtet, kollabierte Jordan Murray auf der Spielerbank und musste reanimiert werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil. Vonseiten des Klubs heißt es: „Jordan Murray befindet sich auf dem Weg der Besserung und könnte bereits in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden.“ Die Spieltermine wurden nun ebenfalls neu festgelegt.

Sieben Spiele in zwei-Tages-Abständen

„Nach intensiven Gesprächen zwischen der win2day ICE Hockey League, dem EC-KAC und Hydro Fehérvár AV19 wurde eine Lösung gefunden, die sowohl das Wohlergehen aller Beteiligten als auch die sportliche Integrität des Wettbewerbs in den Mittelpunkt stellt“, heißt es am Donnerstag vonseiten der Liga. Die Viertelfinalserie wird nun doch im Best-of-Seven-Format gespielt, der Zeitplan wurde entsprechend angepasst. Das erste Duell findet am Sonntag, dem 15. März 2026, um 18 Uhr in Klagenfurt statt. Der Spielrhythmus wird auf Zwei-Tages-Abstände verkürzt.

Die neuen Spieltermine: Sonntag, 15. März 2026, 18 Uhr

Dienstag, 17. März 2026, 19.15 Uhr

Donnerstag, 19. März 2026, 19.15 Uhr

Samstag, 21. März 2026, 19.15 Uhr Und falls notwendig: Montag, 23. März 2026, 19.15 Uhr

Mittwoch, 25. März 2026, 19.15 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert