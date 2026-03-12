Kellerbrand: Polizisten retten Frauen und Tiere aus verrauchtem Haus

Polizeibeamte retteten am Donnerstag zwei Frauen sowie mehrere Hunde und Katzen aus einem verrauchten Einfamilienhaus in Klagenfurt. Im Keller war ein Feuer ausgebrochen.

Zu einem Kellerbrand kam es am Donnerstag in Klagenfurt.

Die 61-jährige Bewohnerin bemerkte, dass dichter Rauch aus dem Keller des Einfamilienhauses drang. Sofort wählte sie den Notruf. Zuerst trafen die Beamten der Polizeiinspektion Annabichl am Einsatzort ein. Diese zögerten keine Sekunde und brachten die Frau, deren 42-jährige Tochter sowie mehrere Hunde und Katzen in Sicherheit.

Defektes Solarium

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt brachte das Feuer anschließend unter Kontrolle. „Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein defektes Solarium den Brand ausgelöst haben“, so die Beamten. Die Brandursachenermittlungen laufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.