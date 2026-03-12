Ist beliebte Attraktion schon bald wieder in Klagenfurt zu sehen?

Ein aufmerksamer 5-Minuten-Leser wandte sich heute an die Redaktion mit den Worten: "Das Riesenrad wird beim Minimundus wieder aufgestellt." Wie es online heißt, öffnet die kleine Welt am Wörthersee am 27. März ihre Tore.

Am 3. November 2025 lief der Abbau des Riesenrades „Skyvision“ im Themenpark Minimundus. Doch schon damals wurde seitens der Marketingbeauftragten informiert, dass der Abschied nur von kurzer Dauer sei.

Minimundus öffnet schon bald seine Tore

Nun konnte auch ein aufmerksamer Leser sehen, dass scheinbar bereits der Aufbau des Riesenrades läuft und ließ auch der Redaktion ein entsprechendes Bild zukommen. Ende letzten Jahres hieß es auf Nachfrage von 5 Minuten: „Das Riesenrad wird im Sommer 2026 wieder in unserer kleinen Welt zu Gast sein.“ Der Themenpark konnte zum jetzigen Zeitpunkt von der Redaktion noch nicht erreicht werden. Laut der Website ist dieser noch geschlossen. Die Sommer-Öffnungszeiten sind vom 27. März bis zum 1. November 2026. Wie Minimundus in den sozialen Medien bekanntgab, wird es in den Osterferien ein besonderes Programm geben.

©Leserfoto Offenbar läuft hier schon der Aufbau des Riesenrades beim Minimundus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert