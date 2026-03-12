Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt Marlen Staudacher vom LAC Klagenfurt.
Der LAC Klagenfurt freut sich über ein großartiges Ergebnis von Marlen Staudacher.
Klagenfurt
12/03/2026
Marlen Staudacher

Gehbewerb: LAC-Athletin erreichte Rang fünf und eigene Bestleistung

Marlen Staudacher hat am Samstag beim hochklassigen Gehbewerb mit internationalem Teilnehmerinnenfeld in der Slowakei ein beeindruckendes Ergebnis geliefert und blieb damit nur 47 Sekunden über dem U20 WM-Limit für Eugene (USA).

Die LAC-Athletin wurde österreichische U20-Meisterin 2025 und Zweitplatzierte bei den österreichischen Hallenmeisterschaften über 3.000 Meter Bahngehen letzte Woche in Wien. Beim 5-km-Bewerb, mit Geherinnen aus sieben Nationen, wurde Staudacher sensationell Fünfte mit einer persönlichen Bestleistung von 24:47 min (Kärntner AK- & U20-Rekord).

Marlen Staudacher landete auf Platz fünf

Damit platzierte sie sich vor Athletinnen aus den starken Geher-Nationen der Slowakei, Irland, Kroatien oder Polen. Zugleich war es die zweitbeste ÖLV-Leistung im fünf Kilometer Straßengehen der U20-Klasse aller Zeiten.

