/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine dunkle Gestalt und eine Person auf einem Stand-up-Paddle.
Ein Stand-up-Paddle wurde in Klagenfurt gestohlen.
Klagenfurt
13/03/2026
Täter gefilmt

Stand-up-Paddle weg: Wer ist der auffällige Dieb?

In Klagenfurt stahl gestern ein Mann ein teures Stand-up-Paddle aus einem Carport. Doch er wurde dabei gefilmt.

von Gerrit Tscheru
Am 13. März stahl ein Mann zwischen 19 Uhr und 19.08 Uhr ein Stand-up-Paddle aus einem Carport in Klagenfurt-Viktring. Womit der Täter wohl nicht gerechnet hat: Bei dem Diebstahl wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Darum weiß man: „Er trug bei der Tathandlung einen auffällig blauen Kapuzenpullover“, so die Polizei. Das blau-graue Stand-up-Paddle war nicht billig. Nach Angaben der Polizei liegt die Schadenshöhe im mittleren dreistelligen Bereich.

