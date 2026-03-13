Stand-up-Paddle weg: Wer ist der auffällige Dieb?

In Klagenfurt stahl gestern ein Mann ein teures Stand-up-Paddle aus einem Carport. Doch er wurde dabei gefilmt.

Am 13. März stahl ein Mann zwischen 19 Uhr und 19.08 Uhr ein Stand-up-Paddle aus einem Carport in Klagenfurt-Viktring. Womit der Täter wohl nicht gerechnet hat: Bei dem Diebstahl wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Darum weiß man: „Er trug bei der Tathandlung einen auffällig blauen Kapuzenpullover“, so die Polizei. Das blau-graue Stand-up-Paddle war nicht billig. Nach Angaben der Polizei liegt die Schadenshöhe im mittleren dreistelligen Bereich.