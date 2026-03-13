Pop-up-Festival: Leerstände in Klagenfurt „blühen auf“

Leerstehende Geschäfte in der Klagenfurter Innenstadt mit neuem Leben füllen – zumindest eine Zeit lang. Das ist das Ziel der Veranstaltungsreihe BLOOOM, die heuer mit einem neuen Konzept in die Saison startet.

Sophie Petschnig, Stephanie Laggner und Julia Braunecker sind drei junge Frauen, die in Klagenfurt was weiterbringen wollen. Darum veranstalten sie nachhaltige Festivals auf öffentlichen Grünflächen. Ihre Beweggründe: „Einerseits wollen wir zeigen, wie man diese Flächen für die Bevölkerung nutzen kann, anstatt sie zu verbauen. Andererseits, weil wir nicht nur darüber jammern wollen, dass in unserer Stadt nichts los ist – wir wollen aktiv etwas dagegen tun!“, erklärt Braunecker gegenüber 5 Minuten.

Leerstände werden zu Festival-Locations

Die Initiative rund um Petschnig, Laggner und Braunecker organisiert seit 2024 Veranstaltungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Kreativität und regionale Kultur. Bisher fanden die Festivals vor allem auf Grünflächen statt. „Heuer haben wir unseren Ansatz erweitert: Wir wollen nicht nur Parks, sondern – a la Berlin Style – leerstehende Geschäftsflächen in Klagenfurt beleben“, so Braunecker. Somit sollen heuer auch Leerstände in der Innenstadt genutzt werden. Die Idee dahinter: Menschen sollen erleben, welches Potenzial in ungenutzten Geschäftsflächen steckt. So sollen die Leerstände in der Innenstadt „temporär mit Leben, Kreativität und Begegnung gefüllt“ werden, wie die Veranstalterinnen erklären.

©Marcus Maurer / mm.videoproduction | In den Mattuschka Gärten fand das BLOOOM in herbstlicher Atmosphäre statt.

Auftakt im Rainerhof

Am 19. März, am Josefitag, startet die Veranstaltungsreihe BLOOOM unter dem Motto „Klagenfurt aufblühen lassen“ mit einem Pop-up-Festival in die neue Saison. Veranstaltungsort für das erste Festival des Jahres ist eine leerstehende Geschäftsfläche am Neuen Platz 6/Ecke Arthur-Lemisch-Platz (Rainerhof), die Annette Hochsteiner-Lemisch als Eigentümerin zur Verfügung gestellt hat. Ermöglicht wird der Festivalauftakt außerdem durch das Stadtmarketing Klagenfurt, die Grünen Kärnten und die Grüne Wirtschaft.

Buntes Programm für Groß und Klein

Start ist um 10 Uhr. Am Vormittag stehen vor allem Familienangebote auf dem Programm, darunter eine Mama-Baby-Klangreise (10 Uhr) und ein ganztägiges Kinderschminken. Ab Mittag folgen Kunst- und Schmuckworkshops. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Bei einem Jeans-Upcycling-Workshop können Besucher beispielsweise alten Kleidungsstücken neues Leben einhauchen. Ab 17 Uhr sorgt die Klagenfurter Band Mango Deluxe mit einem Konzert für den musikalischen Abschluss. Der Eintritt ist kostenlos. Weil das Festival als Zero-Waste-Veranstaltung geplant ist, sollen Besucher eigene Trinkbecher und Take-away-Boxen mitbringen.

Weitere Locations gesucht

Für kommende Veranstaltungen sucht die Initiative weiterhin leerstehende Geschäftsflächen in der Innenstadt, die kurzfristig für Pop-up-Festivals genutzt werden können. Interessierte können sich telefonisch (06605055417) bei den Veranstalterinnen melden. Auch für den Sommer haben die drei bereits so einiges geplant, zum Beispiel soll es ein Festival auf der letzten unverbauten Fläche an einem Kärntner See geben.