Hallenbad-Baustelle sorgt für Umleitung in Klagenfurt

Aktuell wird bereits fleißig am neuen Hallenbad in Klagenfurt gewerkelt. Bauarbeiten in der Nähe des Geh- und Radwegs zwischen Hallenbad- und der Leopold-Wagner Arena führen nun zu einer Sperre.

Im Zuge der Hallenbad-Baustelle kommt es in Klagenfurt schon bald zu einer Umleitung.

Rund um das künftige Alpen-Adria Familien- und Sportbad in Klagenfurt kommt es in den nächsten Wochen zu Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer. Im Bereich des Geh- und Radweges zwischen dem Baugrundstück und der Leopold-Wagner-Arena werden Bauarbeiten durchgeführt. Deshalb wird ein Abschnitt des Weges von 16. März bis 7. April gesperrt, wie die Stadtwerke informieren.

Umleitung für Fußgänger und Radfahrer

Betroffen ist der Weg, der direkt in die Hubertusstraße führt. Dieser war bereits zuvor leicht verlegt worden und wird nun während der Bauarbeiten komplett gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wurde eine Umleitung in westlicher Richtung eingerichtet. Diese ist laut Stadtwerken entsprechend beschildert.