Leerstände in Klagenfurt: Nicht alle Flächen sind sofort nutzbar

In Bezug auf die Leerstände in der Klagenfurter Innenstadt gibt es neue Zahlen – und die zeigen einen positiven Trend. Demnach stehen derzeit etwa 70 Geschäftslokale innerhalb des Rings leer. Anfang 2025 waren es noch ca. 100.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen: Nur ein Teil der leerstehenden Flächen ist tatsächlich kurzfristig am Markt verfügbar, wie der ÖVP-Gemeinderatsklub Klagenfurt in einer Presseaussendung erläutert. Laut Stadt handelt es sich bei nur rund 26 Flächen um tatsächlich kurzfristig verfügbare Geschäftslokale. Und der Rest? „Weitere 19 sogenannte Umbruchsleerstände befinden sich in einer Übergangsphase, hier wird umgebaut, verkauft oder eine neue Nutzung vorbereitet. Darüber hinaus wirken etwa zehn Flächen leer, sind aber bereits vermietet und stehen kurz vor der Eröffnung“, schildert der Gemeinderatsklub. Sechs Gebäude gelten derzeit als baulich stark sanierungsbedürftig und sind momentan nicht nutzbar.

Kleine Lokale besonders gefragt

Vor allem kleinere Geschäftsflächen und Gastronomiebetriebe sind derzeit gefragt. Schwieriger zu vermieten seien hingegen große Verkaufsflächen. Zunehmend setzen Unternehmer auch auf Pop-up-Modelle oder sogenannte Concept Stores, die vor allem im Sommer zusätzliche Besucher in die Innenstadt bringen sollen. „Gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer suchen flexible, leistbare Flächen in guten Lagen. Diese Dynamik müssen wir aktiv unterstützen. Sie bringt neue Ideen, neue Zielgruppen und mehr Leben in unsere Innenstadt“, erklärt in diesem Zusammenhang Wirtschaftsreferent Julian Geier (ÖVP).

©ÖVP Klagenfurt Wirtschaftsreferent Julian Geier kommentiert die aktuellen Leerstandszahlen.

Antiquierte Mietpreise sorgen für Leerstände

Einen wesentlichen Grund für Leerstände ortet Geier bei den Mietpreisvorstellungen mancher Eigentümer, die noch aus Zeiten stammen, als der Handel in der Innenstadt besser lief. „Der Markt hat sich aber verändert. Realistische Preise sind entscheidend, damit Flächen auch tatsächlich genutzt werden können“, so Geier. Gleichzeitig haben viele ältere Geschäftslokale Renovierungsbedarf, während neue Betriebe oft sofort nutzbare Flächen suchen.

Plattform soll bei Standortsuche helfen

Um die Vermittlung zu erleichtern, gibt es den sogenannten „LocationNavigator“ des Wirtschaftsservices der Stadt Klagenfurt. Auf dieser Plattform können Eigentümer ihre freien Geschäftsflächen eintragen, während Unternehmen gezielt nach passenden Standorten suchen können.