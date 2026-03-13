Bereits 900 Zufahrtsberechtigungen für Klagenfurter Friedhof vergeben

Pünktlich zum Frühlingsstart fließt auf Klagenfurts Friedhöfen wieder das Wasser. Zudem läuft die Ausgabe der neuen Zufahrts-Chips in Annabichl nach Plan.

Der Frühling klopft an die Tür – und damit beginnt für viele Klagenfurter die Zeit, die Gräber auf den städtischen Friedhöfen mit frischen Blumen und Pflanzen zu gestalten. Passend dazu gibt es nun grünes Licht von der Stadt: Auf allen sieben städtischen Friedhöfen wurden die Wasserleitungen nach der Winterpause wieder aktiviert, so in einer aktuellen Aussendung der Stadtkommunikation.

„Liebevolle Gestaltung“ im Frühjahr

„Mit der Aktivierung der Wasserleitungen startet die Frühjahrssaison auf unseren Friedhöfen. Ich freue mich, dass viele Menschen ihre Gräber wieder so liebevoll gestalten“, betont Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann in der Aussendung. Damit steht dem traditionellen Frühjahrsputz an den Ruhestätten nichts mehr im Wege.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Neues Schrankensystem in Annabichl

Besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit dem Friedhof Annabichl. Dort wurde vor kurzem eine neue Schrankenanlage montiert. Der Grund: Viele dürften sich noch an die Passantin erinnern, welche im Sommer 2025 mit dem Friedhofsschlauch ihr Auto gewaschen hat. Szenen, wie diese, gehören künftig der Vergangenheit an. Wer künftig auf das Gelände einfahren möchte, benötigt einen speziellen Zufahrts-Chip. Laut Stadtverwaltung läuft die Vergabe der Berechtigungen bereits auf Hochtouren. Bisher gab es insgesamt rund 900 Zufahrtsberechtigungen. Die Friedhofsverwaltung hat davon bereits rund 230 neue Chips ausgegeben. Auch die Bestattung, Blaulichtorganisationen sowie die ansässigen Gewerbebetriebe sind bereits mit der neuen Technik ausgestattet.

So kommst du zu deinem Chip

Wer eine Zufahrtsberechtigung benötigt, kann den Antrag direkt bei der Friedhofsverwaltung stellen unter +43 463 537-5793 oder Online: Formulare und Kriterien stehen auf www.klagenfurt.at zum Download bereit.