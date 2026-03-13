Hund in Hitze-Auto gelassen: Frau steht jetzt vor Gericht

Eine Hundebesitzerin muss sich kommenden am Mittwoch wegen Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Sie soll ihre Fellnase bei Außentemperaturen bis zu 27 Grad in einem Auto zurückgelassen haben.

In Kärnten musste ein Hund bei sommerlichen 27 Grad in einem geparkten Auto ausharren. Dessen Besitzerin wird nun zur Last gelegt, dem Tier „unnötige Qualen zugefügt zu haben„. Das geht aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervor. Die Frau muss sich nun am Mittwoch, dem 18. März 2026, wegen Tierquälerei verantworten. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richterin fungiert Claudia Bandion-Ortner.