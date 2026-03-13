Strafzettelflut nach Geburtstagsfeier: „Es ist eine Frechheit“

In Pörtschach erhielten zahlreiche Partygäste Strafzettel nach einer Geburtstagsfeier in einem angemieteten Turnsaal. Schuld sei eine angeblich falsche Auskunft der Gemeinde. Diese weist die Vorwürfe von sich.

Eine böse Überraschung erlebten Verena Z. und ihr Mann nachdem sie am Samstag, dem 7. März 2026, einen Geburtstag in einem angemieteten Turnsaal in Pörtschach am Wörthersee feierten. „Von der Gemeinde hieß es, wir sollen am Parkplatz draußen in der Kurzparkzone stehen, am Bach entlang, denn es würde um diese Jahreszeit eh keiner kommen“, schildert die Leserin gegenüber 5 Minuten. „Wir haben also die Gäste alle angewiesen dort zu parken und haben in jedes Auto sogar Zettel reingelegt, mit der Info, dass wir im Turnsaal feiern.“ Doch als die Partygäste nach Hause fahren wollten, mussten sie allesamt feststellen, dass sie Strafzettel in Höhe von jeweils 20 Euro bekommen hatten. Daraufhin kontaktierte Familie Z. abermals die Gemeinde.

„Es ist eine Frechheit!“

„Mein Mann hat dann explizit nachfragt, ob es denn nicht stimmen würde, dass die Mitarbeiterin ihm am Telefon und beim Schlüssel abholen gesagt hat, dass wir dort parken sollen. ‚Doch, doch‘, war die Antwort. Aber zeitgleich sagte sie, es sei ja eine Kurzparkzone.“ Der Unmut ist nun groß, denn: „Auch die Gäste sind nicht bereit zu zahlen.“ Familie Z. würde nun auf sämtlichen Strafzetteln sitzen bleiben. „Die Dame der Gemeinde konnte auch nicht sagen, wo wir denn sonst hätten parken können“, führt Z. weiter aus. Sie ist verärgert: „Es wird also ein Turnsaal vermietet, für den man 60 Euro zahlt und zusätzlich wird verschleiert, dass alle Autos abgestraft werden. Es ist eine Frechheit!“

Bürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

Auf Nachfrage von 5 Minuten verweist Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) darauf, dass die Parkplätze für die Besucher von Veranstaltungen im Turnsaal im Rahmen der geltenden Beschränkungen zur Verfügung stehen – also 1,5 Stunden. „Der geschilderte Vorfall wurde intern überprüft. Nach aktuellem Stand wurde der Leserin von der Gemeinde keine Anweisung erteilt, auf dem genannten Parkplatz zu parken. Der betreffenden Person wurde lediglich eine nahegelegene Parkmöglichkeit genannt bzw. darauf hingewiesen.“

Gemeinde bedauert Unannehmlichkeiten

Grundsätzlich seien alle Parkflächen im Gemeindegebiet entsprechend der geltenden Parkraumverordnung beschildert. „Auch beim Parkplatz beim Kindergarten ist die zulässige Parkdauer durch entsprechende Beschilderung klar ersichtlich“, betont die Bürgermeisterin und ergänzt abschließend: „Die Gemeinde bedauert, wenn es in diesem Zusammenhang zu Unmut gekommen ist, ist jedoch verpflichtet, die geltenden Regelungen einzuhalten und umzusetzen.“

©VP/HelgeBauer Am Foto: Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz