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/ ©Freiwillige Feuerwehr Grafenstein
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Grafenstein.
Gestern wurden die Florianis der FF Grafenstein aufgrund eines kleinen Feldbrandes alarmiert.
Grafenstein/Klagenfurt-Land
14/03/2026
Feuerwehreinsatz

Feldbrand rief Grafensteiner Florianis auf den Plan

Gestern Nachmittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein zu einem Einsatz alarmiert. Ein Feld geriet in Brand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Die Alarmierung der Florianis erfolgte um 13.51 Uhr am gestrigen Freitag, 13. März 2026. Bereits am Vortag hatten die Einsatzkräfte mit einem Schilfbrand alle Hände voll zu tun.

Brand rasch gelöscht

Nun gerieten auf einem Feld in der Ortschaft Sand eine Fläche von rund 300 Quadratmeter in Brand. Wie die Feuerwehr in den sozialen Medien mitteilt, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Ausbreiten wurde somit verhindert werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Grafenstein.
©Freiwillige Feuerwehr Grafenstein |
Gestern Nachmittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein zu einem Einsatz alarmiert.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Grafenstein.
©Freiwillige Feuerwehr Grafenstein |
Ein Feld geriet in Brand.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert
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