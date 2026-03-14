Dreharbeiten: Klagenfurt verwandelt sich in Filmset

Aktuell finden in Klagenfurt Dreharbeiten zu einem neuen Kinofilm statt, es handelt sich um einen Kriminalfilm. Bürgermeister Christian Scheider stattete dem Team direkt am Set einen Besuch ab.

Der düstere Kriminalfilm, der momentan in der Landeshauptstadt in Produktion ist, trägt den Titel „PIRKER“ und soll mit schwarzem Humor und schauspielerischer Leistung überzeugen.

Filmproduktion in der Landeshauptstadt

Produziert wird der Film von Allegro Film, die bereits für Erfolgsproduktionen wie „Das finstere Tal“ oder „Love Machine“ verantwortlich waren. Die Hauptrollen im neuen Kinofilm spielen Simon Schwarz, Robert Stadlober und Julia Koschitz unter der Regie von Catalina Molina. „Dass sich unsere Landeshauptstadt in ein Filmset verwandelt, erfüllt mich mit Stolz und Freude. Wir haben viele schöne und interessante Orte, die man auf der großen Leinwand zeigen kann. Ich wünsche bei den Dreharbeiten gutes Gelingen, einen erfolgreichen Start und freue mich schon darauf, ‚PIRKER‘ im Kino zu sehen“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Darum geht es im Film

Der Inhalt des Kinofilms „PIRKER“ befasst sich mit dem Kriminalpolizist Valentin „Volte“ Pirker, der seinem Glück gerne selbst im Weg steht, und eine neue Stelle beim LKA Klagenfurt antritt. Er muss sich in seinem Team behaupten und einen pseudo-spirituellen Serienkiller fangen, während er versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen.

Hier kommt es zu Einschränkungen

Die Drehzeit in Klagenfurt dauert vom 10. bis 27. März 2026. Von Montag, 16. März, bis inklusive Freitag, 27. März, gibt es in der Adolf-Kolping-Gasse sowie in der Lichtenfelsgasse Halteverbotszonen, um für die Dreharbeiten einen uneingeschränkten Ablauf zu garantieren, heißt es vonseiten der StadtKommunikation. Es kann zu temporären Verkehrsanhaltungen im Bereich des Benediktinermarkts von maximal zehn Minuten kommen.